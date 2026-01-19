فيديو صادم يعيد ملف اختفاء مئات الفتيات في حلب إلى الواجهة |تقرير مصور

فيديو صادم انتشر خلال الساعات الماضية، يُظهر فتاتين كرديتين معتقلتين، وجنديًا من قوات حكومة دمشق يعرض تسليمهما لشخص يُدعى «أبو مجاهد». مشهد أثار موجة صدمة وغضب، وأعاد فتح ملف اختفاء واعتقال مئات الفتيات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، منذ دخول القوات الحكومية إلى المنطقة قبل نحو أسبوعين، وسط غياب أي توضيحات رسمية بشأن مصيرهن أو أماكن احتجازهن.

في هذينِ الحيّينِ، حيثُ تقطنُ غالبيةٌ كردية، تتحدّثُ مصادرُ محليةٌ عن اختفاءِ أكثرَ من ألفِ فتاة، وسْطَ غيابِ أيِّ معلوماتٍ رسميةٍ عن أماكنِ احتجازِهنَّ أو مصيرِهنَّ، ما أثارَ حالةَ خوفٍ وقلقٍ واسعَينِ بينَ الأهالي.

هذه المعطياتُ تتقاطعُ معَ تحذيراتِ منظمةِ العفوِ الدوليةِ، التي دعتِ السلطاتَ السوريةَ إلى تحقيقاتٍ عاجلةٍ ومستقلةٍ في موجةِ اختطافِ النساءِ والفتيات، ولا سيما العلويات، إضافةً إلى مخطوفاتٍ درزياتٍ بعدَ أحداثِ السويداء.

وبحسبِ المنظمةِ، وُثِّقتْ عشراتُ الحالات، بعضُها لفتياتٍ قاصرات، اختُطفنَ في وضحِ النهارِ، فيما أُجبرتْ أخرياتٌ على الزواجِ القسريِّ، في انتهاكٍ للقانونينِ السوريِّ والدوليِّ، وسطَ تقاعسٍ أمنيٍّ واضح.

ولا تقتصرُ الانتهاكاتُ على مناطقِ الحكومةِ، إذ تشهدُ إدلب، خصوصًا سجنَ العقاب، اعتقالاتٍ وتعذيبًا وزواجًا قسريًا وبيعَ نساءٍ كسبايا من أقلياتٍ، دونَ مساءلة