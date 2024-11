من الضاحية الجنوبية، نجل حسن نصرالله: "انتصرنا"

نشر أحد أبناء حسن نصر الله، محمد مهدي نصر الله، مقطع فيديو على حسابه على إنستغرام اليوم (الأربعاء) تظهر في الخلفية أنقاض مبنى في ضاحية بيروت، يقول فيه إن "حزب الله انتصر".

وقال نصر الله في الفيديو :"نحن كعائلة شهداء الوطن وباسم شعبنا الصامد الشجاع الذي أخرج من بيته والذي دمر بيته والذي بقي في لبنان منذ أول يوم للحرب حتى إعلان النصر – نحن نقول بوركتم على هذا النصر الثمين"..

https://x.com/i/web/status/1861778133893947656 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في غضون ذلك، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة في جنوب لبنان، وردت طوال اليوم بإطلاق النار في عدة حالات لمحاولات انتهاك وقف إطلاق النار من خلال وصول السكان، وكذلك عناصر حزب الله، إلى المناطق المحظورة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

https://x.com/i/web/status/1861771364404764991 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في الوقت نفسه، أعلن الجيش اللبناني أنه بدأ بزيادة انتشاره في منطقة جنوب نهر الليطاني وبدأ بفرض السيطرة بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، انطلاقاً من التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار رقم 1701. وستنتقل الوحدات العسكرية المعنية من عدة مناطق إلى جنوب نهر الليطاني وستتمركز في المواقع المخصصة له.