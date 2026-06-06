الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي خلال عمليات ميدانية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان، في حادثين منفصلين وقعا خلال الأيام الأخيرة، ضمن التطورات الميدانية المستمرة على الحدود الشمالية.

ووفق ما سُمح بنشره، قُتل الجندي أوهاد يَعاري (21 عاماً) من مدينة رحوفوت، والذي كان يخدم في كتيبة شاكيد التابعة للواء غفعاتي، خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان، في حادثة نُسبت إلى إطلاق نار عرضي أثناء تنفيذ مهمة ميدانية.

كما أعلن الجيش عن مقتل الضابط شاحار غاملا (23 عاماً) من بلدة نتور، والذي شغل منصب نائب قائد فصيلة في وحدة “إيغوز” التابعة لقوات الكوماندوز، متأثراً بإصابته الحرجة بعد إصابته خلال اشتباكات في المنطقة نفسها، قبل أن يُعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضح الجيش أن الحادثين وقعا خلال نشاطات عسكرية متفرقة في جنوب لبنان، في ظل استمرار العمليات الميدانية على الحدود الشمالية.

وتشهد الجبهة الشمالية تصعيداً متواصلاً خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار المواجهات والعمليات العسكرية المتبادلة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وفق البيانات الرسمية.