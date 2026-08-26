أفاد موقع أكسيوس، بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أبلغ نظرائه الدوليين بأنه لا يُتوقع في الوقت الراهن، أن تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد إيران.

ووفقًا لمصادر أميركية، فإن إدارة واشنطن تُحوّل تركيزها إلى الحصار البحري لمضيق هرمز، وتشديد العقوبات الاقتصادية، لزيادة الضغط على طهران. وتُقدّر واشنطن أن إزالة الألغام من معظم منطقة مضيق هرمز بواسطة البحرية الأميركية، إلى جانب تزايد حركة ناقلات النفط في الممر الجنوبي، سيُقلّل بشكل كبير، من نفوذ إيران على سوق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تجنّب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، مع الإبقاء على أدوات ضغط اقتصادية وأمنية كفيلة بإضعاف قدرتها على التأثير في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.