الشيخ غزال يحذر من اقتتال وشيك في سوريا ويدعو لتدخل دولي عاجل لحماية العلويين

وجّه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال، مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية، مطالبًا بتدخل فوري لحماية المدنيين العلويين في الساحل السوري، محذرًا من أن استمرار ما وصفه بالانتهاكات قد يقود إلى اقتتال داخلي وتصعيد خطير يهدد السلم الأهلي.

وفي بيان رسمي، دعا الشيخ غزال المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تشمل إرسال لجان تقصّي حقائق مستقلة، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى توفير آليات حماية دولية تضمن أمن السكان في المناطق المتوترة، ولا سيما في ريف جبلة. وأكد أن الصمت الدولي إزاء ما يجري قد يفتح الباب أمام فوضى واسعة يصعب احتواؤها لاحقًا.

وحذّر غزال من أن حالة ضبط النفس التي التزم بها أبناء الطائفة العلوية “ليست مفتوحة”، مشددًا على أن أي استمرار في استهداف المدنيين سيؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة العواقب. وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لقوات الأمن من المناطق التي تشهد توترًا، ووقف جميع الأعمال التي تمس حياة المدنيين وكرامتهم.

كما حمّل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى حكومة دمشق التي وصفها“سلطة الأمر الواقع” المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي تصعيد أو فوضى أو اقتتال قادم، داعيًا إلى تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية السكان ومنع انزلاق الأوضاع نحو العنف.

وأكد غزال أن أمن أبناء الطائفة العلوية هو جزء لا يتجزأ من أمن سوريا ككل، معتبرًا أن الحفاظ على الدم والكرامة يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. وجدد دعوته إلى تبني نظام فيدرالي لا مركزي كحل سياسي طويل الأمد يضمن حقوق جميع المكونات ويحد من تكرار الأزمات والصراعات الداخلية.

وتأتي هذه المناشدة في ظل تصاعد التوتر في مناطق من الساحل السوري، وسط مخاوف من توسع رقعة الاحتجاجات وتحولها إلى مواجهات مفتوحة في حال عدم تدخل عاجل لاحتواء الوضع.