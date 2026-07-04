توقيف بشيرة دياب يعيد فتح ملفات الإعلام الحربي خلال الحرب السورية

أعلنت مصادر في دمشق توقيف الإعلامية الحربية السابقة بشيرة دياب معقالي من قبل قوات الأمن الداخلي، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بنشاطها خلال سنوات حكم النظام السابق.

وبحسب المعلومات الأولية، تأتي عملية التوقيف على خلفية اتهامات مرتبطة بعملها الإعلامي خلال فترة النزاع في سوريا، إلى جانب شبهات تتعلق بصلاتها بعدد من الجهات الأمنية في ذلك الوقت.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات تشمل اتهامات محتملة بالتنسيق مع بعض الفروع الأمنية، من بينها الفرع 215، في قضايا يُشتبه بأنها مرتبطة باعتقالات طالت عدداً من المدنيين خلال سنوات الحرب.

كما تلاحق معقالي اتهامات أخرى تتعلق باستغلال نفوذها في الإضرار ببعض الأشخاص، وهي ادعاءات لا تزال قيد التحقيق ولم يتم تأكيدها قضائياً حتى الآن.

وتُعد بشيرة دياب معقالي من الأسماء التي برزت خلال سنوات النزاع في سوريا ضمن الإعلام الحربي، حيث ارتبط اسمها بتغطيات ميدانية رافقت العمليات العسكرية، واستمرت في الظهور الإعلامي حتى المراحل الأخيرة قبل سقوط النظام السابق.

ويأتي هذا التطور في سياق إعادة فتح ملفات مرتبطة بفترة الحرب في سوريا، وسط استمرار التحقيقات مع عدد من الشخصيات التي كانت فاعلة في تلك المرحلة، فيما تؤكد الجهات المعنية أن جميع الاتهامات لا تزال قيد الإجراءات القانونية ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي.