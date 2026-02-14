حملة إماراتية عالمية لإنقاذ ملايين الأطفال الأكثر تضرراً من سوء التغذية

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الجمعة عن إطلاق حملة إنسانية تحت عنوان "حد الحياة"، تهدف إلى إنقاذ خمسة ملايين طفل دون سن الخامسة من الموت بسبب سوء التغذية والجوع حول العالم.

المبادرة الرمضانية الإنسانية

وأوضح بن راشد عبر حسابه على منصة "إكس" أن الحملة تأتي مع اقتراب شهر رمضان، ضمن مبادرة سنوية تطلقها الإمارات لدعم الأطفال الأكثر تضرراً. وأشار إلى أن أكثر من 118 مليون طفل حول العالم عانوا من سوء التغذية خلال العام الماضي، وتوفي نحو 2.6 مليون طفل نتيجة الجوع

أهداف الحملة وآلياتها

تُطلق الحملة بالتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية، وتهدف إلى جمع مليار درهم على الأقل، محلياً ودولياً، لدعم الأطفال الذين يُوصفون بأنهم "على حد الحياة". وتهدف المبادرة إلى حشد الجهود الإنسانية لإطعام الفقراء والمساكين، بما يعكس القيم الإنسانية لدولة الإمارات خلال شهر رمضان.

الإمارات ودورها العالمي في مكافحة الجوع

تُعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة لبرامج مكافحة الجوع وسوء التغذية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تقديم الدعم المالي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى دعم مباشر للدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.

ووفق تقرير التوقعات العالمية لعام 2026 الصادر عن برنامج الغذاء العالمي، يواجه نحو 318 مليون شخص حول العالم مستويات أزمة أو أسوأ بسبب الجوع، وتزداد حدة هذه الأزمة بفعل النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية، والانكماشات الاقتصادية.