توتر أمني في حلب: دبابات وفصائل تسيطر على طرق الأحياء الثلاثة

شهدت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب تصعيدًا أمنيًا لافتًا مساء أمس الجمعة، إذ أطلقت فصائل تابعة لوزارة الدفاع السورية قذيفتين من نوع “آر بي جي” على نقطة لقوات الأمن الداخلي “الأسايش” في دوار شيحان، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأغلقت الفصائل الطرق المؤدية إلى الأحياء الثلاثة، ومنعت دخول المستلزمات اليومية، ما أسفر عن تعزيز حالة القلق والخوف بين المدنيين نتيجة تصاعد الاشتباكات.

كما رصد المرصد قصفًا نفذته فصائل موالية لتركيا في الشيخ مقصود باستخدام دبابات وعدة قذائف متتالية، مع احتمال استخدام راجمات أو صواريخ، دون تأكيد نوع السلاح حتى الآن. وفي محيط مشفى عثمان بحي الأشرفية، سجّل إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع قصف الدبابات على دوار شيحان.

ولم ترد حتى اللحظة معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية، لكن التوتر الأمني دفع الفصائل التابعة للحكومة إلى استقدام دبابات وآليات ثقيلة إلى محيط حي الأشرفية، ما يُظهر تصعيدًا واضحًا في المنطقة.

وفي بيان رسمي، استنكرت الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد التصعيد واصفة إياه بأنه خرق لاتفاقية العاشر من آذار، مشيرة إلى أن الفصائل التركية تسعى لاستغلال الوضع لزرع الفوضى بين الأهالي.

ودعت المجلس في بيانه السكان لتوخي الحذر من الأخبار الكاذبة والاعتماد على المصادر الرسمية، كما ناشد المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين وإيقاف التصعيد المستمر.