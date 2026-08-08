لتحريك مفاوضات إنهاء الحرب: ويتكوف وكوشنر قد يزوران كييف وموسكو الأأسبوع الوشيك

من المتوقع أن يزور المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة، نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، التي استندت إلى مسؤول لم تكشف هويته، فيما دعت تركيا روسيا وأوكرانيا لوقف مؤقت للهجمات في البحر الأسود.

وأشارت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن "الزيارة المحتملة قد تمثل دفعة جديدة من جانب أبرز وسيطين يعتمدهما ترمب في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بعد تعثر المفاوضات السابقة الرامية إلى إنهاء الحرب، وتحول تركيز الولايات المتحدة إلى الوضع في الشرق الأوسط.

وزار ويتكوف وكوشنر موسكو مرات عدّة لعقد اجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين، لكنهما لم يزورا كييف حتى الآن. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب الوكالة التعليق على الزيارة المحتملة.

تأجيل جولة جديدة من المحادثات

وكانت أحدث جولة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قد عُقدت في جنيف منتصف فبراير الماضي، فيما أُرجئ اجتماع متابعة كان مقرراً مبدئياً في وقت لاحق من الشهر نفسه، قبل وقت قصير من بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وفي ذلك الوقت، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة إطالة أمد المفاوضات "التي كان من الممكن أن تكون قد وصلت بالفعل إلى مرحلتها النهائية"، وذلك بعدما أشاد ويتكوف بإحراز "تقدم ملموس" في المحادثات.

عقوبات جديدة على روسيا

وفي سياق متصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، في خطوة جاءت بعد أشهر من المفاوضات، واكتسبت زخماً إضافياً عقب وفاة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، أحد أبرز الداعمين للتشريع.

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مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون "ليندسي جراهام" لمعاقبة روسيا

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، بأغلبية كبيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على روسيا والدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.

وجاء إقرار مشروع القانون، الذي كان قد تقدّم به جراهام، بغالبية 86 صوتاً مقابل 11، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى المطلوب لإقرار التشريع، والبالغ 60 صوتاً، فيما لم يشارك ثلاثة أعضاء في التصويت.

تركيا تطلب وقف هجمات البحر الأسود مؤقتاً

وفي السياق الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت، إن أنقرة أبلغت روسيا وأوكرانيا بضرورة إعلانهما وقفاً مؤقتاً لهجماتهما في البحر الأسود.

وفي حديثه لوكالة الأناضول الإخبارية الحكومية، أضاف فيدان أن تركيا أبلغت البلدين بمخاوفها بشأن الهجمات على السفن في البحر الأسود، وأنها تنفذ بعض الإجراءات الأمنية من جانبها، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.