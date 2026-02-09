تحقيقات جارية بشأن تورط مسؤولين كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي

التحقيق يركز على استخدام معلومات داخلية من جهاز الأمن والجيش الإسرائيلي وتحديد مدى تورط المسؤولين البارزين

دقيقة 1
مكاتب وحدة لاهاف 433، أرشيفYossi Aloni / Flash 90

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" اليوم، عن فتح تحقيقات بشأن تورط عدد من المسؤولين البارزين في جهاز الأمن الإسرائيلي في قضية أمنية خطيرة.

وأفاد التقرير بأن التحقيق الجاري يركز على مدى استخدام معلومات داخلية من قبل هؤلاء المسؤولين، سواء ضمن جهاز الأمن العام أو في الجيش الإسرائيلي، وأنه لا تزال تفاصيل حجم التورط ونطاقه قيد الفحص.

المسؤولون المعنيون لم يصدر عنهم أي تعليق رسمي حتى الآن، في حين يواصل الفريق المكلف بالتحقيق جمع الأدلة والاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقضية.

