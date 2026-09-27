الفصائل الموالية لإيران تتحدى حظر الرحلات إلى إيران في المطارات العراقية

دخل الخلاف حول وقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران مرحلة تصعيد جديدة، بعدما دعت فصائل مسلحة وقوى سياسية عراقية إلى الاحتجاج والاعتصام داخل المطارات، في محاولة للضغط على الحكومة العراقية من أجل التراجع عن القيود المفروضة على حركة الطيران مع إيران.

ودعت كتائب حزب الله العراقية إلى ما وصفته بحملة لكسر "الحصار" على إيران، وحثت العراقيين على دعم المنتجات الإيرانية وعدم المشاركة في أنشطة تزيد من الضغوط على طهران. وفي السياق ذاته، هدد زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي بالدعوة إلى اعتصام داخل المطارات العراقية إذا لم تُستأنف حركة الطيران مع إيران.

ضغوط على بغداد

وامتد التصعيد إلى قوى سياسية وفصائل أخرى مرتبطة بـ"الإطار التنسيقي"، بينها منظمة بدر، التي دعت بدورها إلى مواجهة القيود الأميركية على إيران.

وتضع هذه التحركات حكومة بغداد أمام معادلة حساسة، إذ تحاول الالتزام بالإجراءات المرتبطة بالعقوبات الأميركية، في وقت تضغط فيه قوى مسلحة وسياسية حليفة لطهران لتحدي القرار. ويزيد احتمال تنظيم احتجاجات داخل المطارات من حساسية الملف، نظراً إلى ارتباطه مباشرة بحركة المسافرين وأمن المنشآت الحيوية.

في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية أنها تتحرك دبلوماسياً مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات تسمح باستئناف بعض الرحلات إلى إيران، خصوصاً لأسباب تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين.

إجراءات أمنية في المطارات

وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، صدرت توجيهات أمنية احترازية لتأمين المطارات ومنع أي تجمعات أو احتجاجات قد تؤثر في حركة المسافرين أو عمل المنشآت.

وكان مطار النجف الدولي قد أوقف الرحلات مع إيران، بعد نحو 48 ساعة من تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي. ولحقت بهما مطارات أربيل والسليمانية، ما أدى إلى توقف الرحلات بين المطارات العراقية الأربعة وإيران.

ويضع التصعيد بغداد أمام اختبار مزدوج: الحفاظ على التزاماتها تجاه واشنطن، وفي الوقت نفسه احتواء ضغوط الفصائل والقوى السياسية التي تطالب بإعادة حركة الطيران مع طهران.