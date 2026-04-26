هيمنة فتح في الانتخابات المحلية الفلسطينية تثير تساؤلات حول مستقبل التعددية

انتهت الانتخابات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية وجزء محدود من قطاع غزة، بعد سنوات من الانقطاع، في مشهد طغت عليه هيمنة القوائم المدعومة من حركة فتح، مقابل غياب شبه كامل للمنافسة الحزبية المنظمة، لا سيما مع مقاطعة حركة حماس وعدم مشاركة فصائل رئيسية أخرى.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن نحو 1.5 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الضفة الغربية، إضافة إلى قرابة 70 ألف ناخب في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، في أول عملية اقتراع تُجرى داخل القطاع منذ الانتخابات التشريعية عام 2006.

فتح توسع نفوذها المحلي

أظهرت النتائج الأولية والبيانات الصادرة عن حركة فتح فوزًا واسعًا لقوائمها في عدد من المدن والبلدات الرئيسية، إلى جانب تشكيل عشرات المجالس البلدية والقروية بالتزكية أو عبر توافقات محلية.

وترى أوساط فلسطينية أن هذه النتائج تمنح الحركة الحاكمة في السلطة الفلسطينية دفعة سياسية داخلية، خاصة في ظل سعيها لتقديم الانتخابات باعتبارها دليلًا على استمرار المؤسسات الرسمية وقدرتها على إدارة استحقاقات ديمقراطية رغم الظروف المعقدة.

كما يرى مراقبون أن غياب المنافسين الأساسيين سهّل من مهمة فتح، وحوّل الانتخابات في عدد كبير من المناطق إلى منافسة داخلية بين شخصيات محلية وعائلية أكثر منها مواجهة سياسية بين برامج متباينة.

غياب المنافسة يطرح أسئلة حول الشرعية

شهدت العملية الانتخابية غياب حركة حماس عن صناديق الاقتراع في الضفة الغربية، بينما اقتصر التصويت في غزة على دير البلح فقط، بسبب الأوضاع الميدانية والدمار الواسع في القطاع.

ويرى محللون أن هذا الواقع قلّص من الطابع التنافسي للانتخابات، وحوّلها إلى اختبار تنظيمي وإداري أكثر من كونها محطة سياسية شاملة تعكس التوازنات الحزبية الفلسطينية.

كما أن نحو 40 هيئة محلية لم تُقدَّم فيها قوائم مكتملة أو كان عدد المرشحين أقل من عدد المقاعد، ما يعني تعيين مجالسها لاحقًا من قبل وزارة الحكم المحلي، وهو ما يعكس تراجع الحماس الشعبي في بعض المناطق.

دير البلح: انتخابات تحت ظروف استثنائية

في دير البلح، جرت الانتخابات في ظروف لوجستية معقدة، وسط انقطاع الكهرباء وصعوبات في إدخال المواد الانتخابية، بحسب لجنة الانتخابات. وتم اللجوء إلى بدائل محلية لصناديق الاقتراع والحبر الانتخابي.

ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات في دير البلح يحمل رمزية سياسية، إذ يمثل أول اقتراع داخل غزة منذ قرابة عقدين، لكنه يبقى محدود التأثير طالما لم يشمل بقية مناطق القطاع.

رسائل سياسية داخلية وخارجية

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدلى بصوته في البيرة، مؤكدًا أن الانتخابات تعكس التزام الفلسطينيين بالديمقراطية رغم التحديات. في المقابل، تزامن الاقتراع مع تصعيد سياسي إسرائيلي ورفض معلن لفكرة إقامة دولة فلسطينية من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

ويرى محللون أن السلطة الفلسطينية سعت من خلال هذه الانتخابات إلى إرسال رسالتين متوازيتين: الأولى داخلية، بأنها ما زالت قادرة على إدارة المشهد المحلي؛ والثانية خارجية، بأنها شريك ملتزم بالمسار الديمقراطي.

بين الإنجاز الإداري وحدود التأثير السياسي

رغم نجاح تنظيم الانتخابات من الناحية الإجرائية، يرى مراقبون أن غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ سنوات، واستمرار الانقسام الفلسطيني، يقللان من الأثر السياسي الحقيقي لهذا الاستحقاق المحلي.

وبحسب تقديرات سياسية، فإن نتائج الانتخابات تمنح فتح نفوذًا أكبر على المستوى البلدي، لكنها لا تحسم أزمات الشرعية الأوسع داخل النظام السياسي الفلسطيني، ولا تنهي حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.