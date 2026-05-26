نشرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع في السعودية منظومات دفاع جوي متطورة تعمل على مدار الساعة، ضمن إطار خططها لتعزيز الجاهزية العملياتية وحماية الأجواء في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وتعمل هذه المنظومات، وفق خطط تشغيلية دقيقة، على مراقبة المجال الجوي بشكل مستمر عبر أنظمة رصد وتتبع حديثة، إلى جانب تفعيل قدرات الاعتراض الجوي للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وذلك ضمن منظومة دفاعية متكاملة متعددة الطبقات.

وأكدت القوات أن تشغيل هذه الأنظمة يتم بكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة، وبمستويات عالية من الجاهزية الفنية والتقنية، مع تنفيذ تدريبات ميدانية دورية لضمان كفاءة الاستجابة في مختلف السيناريوهات التشغيلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة المنظومة الدفاعية الجوية، وتكاملها مع بقية القطاعات العسكرية والأمنية، بما يضمن تعزيز أمن وسلامة الأجواء في مناطق المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

كما تنفذ القوات خططها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن منظومة أمنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد الدائم، بما يعكس التطوير المستمر في القدرات الدفاعية الجوية للمملكة.