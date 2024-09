بعد الإعلان عن مقتل إبراهيم عقيل: حزب الله يعلن عن مقتل القيادي أحمد وهبي، وهذه أبرز المعلومات عنه

استهدفت عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية الجمعة التي قتل خلالها رقم 2 في حزب الله إبراهيم عقيل اجتماعا لقادة قوة الرضوان، ما أسفر عن عناصر القوة العسكرية الخاصة لحزب الله، من أبرزهم أحمد محمود وهبي قائد عمليات قوة الرضوان منذ عام 2024.في حين أعلن وزير الصحة اللبناني صباح اليوم أن عدد القتلى جراء الغارة على الضاحية في بيروت وصل الى 31، إضافة الى 68 جريحا.

https://x.com/i/web/status/1837384545517138012