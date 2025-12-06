إيران: اعتقال منظمتين لمشاركة سيدتين في "ماراثون كيش" بدون حجاب

ألقت السلطات الإيرانية القبض على منظمتين لسباق ماراثون أُقيم في جزيرة كيش، بعد ظهور صور تُظهر مشاركة سيدتين وهما تركضان بدون حجاب، في انتهاك للقانون. بحسب ما أعلنه هنه موقع "ميزان أونلاين"، الموقع الرسمي للقضاء، اليوم السبت.

ووفقًا لموقع "ميزان أونلاين"، أُلقي القبض على منظمتين رئيسيتين بموجب مذكرة توقيف: إحداهما مسؤولة في منطقة كيش للتجارة الحرة، والأخرى تعمل في شركة خاصة مسؤولة عن الحدث. ولم تُحدد السلطات التهم الموجهة إليهما بدقة، لكن القضية تأتي في ظل مناخ من اللوائح الأكثر صرامة التي تهدف إلى ضبط وجود النساء في الأماكن العامة. أصبح ماراثون كيش، المعروف بجذبه حشدًا مختلطًا ومتحررًا نسبيًا مقارنة ببقية أنحاء البلاد، رمزًا للتوترات الحالية المحيطة بدور المرأة في المجتمع الإيراني

واجهت إيران على مدى شهور ضغوطًا متزايدة من جماعات محافظة متشددة، تتهم السلطات بعدم تطبيق اشتراط الحجاب بصرامة، وهو شرط ساري منذ أوائل ثمانينيات القرن المنصرم، وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مئات النساء يشاركن في السباق بملابس لا تتوافق مع قواعد اللباس المفروضة.

