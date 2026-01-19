تشديد إماراتي جديد يربك السفر: السعودية وقطر وعُمان ولبنان وإيران ضمن الدول المتأثرة

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق نظام رقمي شامل لإصدار تصاريح الإقامة للمواليد الجدد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص المعاملات الورقية، لكنها في المقابل فرضت تحديات جديدة على آلاف العائلات المقيمة، خصوصاً من السعودية وقطر وعُمان والأردن ولبنان وإيران ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وبموجب النظام الجديد، يُلزم أولياء الأمور بتقديم طلب إقامة المولود الجديد بالكامل عبر المنصات الرقمية الرسمية، وعلى رأسها تطبيق UAE Pass، خلال مهلة أقصاها 120 يوماً من تاريخ الولادة. ويُعد هذا الإجراء جزءاً من سياسة حكومية أوسع لتسريع التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية في الخدمات العامة.

ورغم أن النظام يوفر سرعة في المعالجة ويحدّ من الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية، إلا أن عدداً من الأسر يواجه صعوبات في التكيّف مع المتطلبات التقنية، ما أدى إلى تأخيرات في إنجاز المعاملات وقيود مؤقتة على السفر في بعض الحالات، إلى حين استكمال إجراءات الإقامة.

وتأثرت بشكل خاص الجاليات الكبيرة في الإمارات، وفي مقدمتها الجالية السعودية، إضافة إلى جاليات قطرية وعُمانية ولبنانية وإيرانية تعمل في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبناء والرعاية الصحية. كما طالت التداعيات عائلات من دول أخرى تعتمد على نظام الكفالة والسفر المتكرر.

ويحذّر مختصون من أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة قد يترتب عليه فرض غرامات مالية يومية، داعين العائلات إلى المبادرة المبكرة بإنجاز الطلبات والتأكد من استيفاء المتطلبات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه إقليمي متصاعد نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وسط تأكيد إماراتي على أن النظام الجديد سيسهم على المدى البعيد في تسهيل الإجراءات، وتحسين كفاءة إدارة الإقامة، وتوفير تجربة أكثر سلاسة للمقيمين.