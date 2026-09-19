ضربة موجعة للحوثيين قرب باب المندب.. مقتل قيادي بارز مع 6 من مرافقيه

قُتل قيادي ميداني بارز في جماعة الحوثي برتبة لواء، إلى جانب ستة من مرافقيه، خلال مواجهات في جبهة كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، وفق مصادر ميدانية.

وأعلنت جماعة الحوثي مقتل اللواء فراق محسن العصار، المعروف باسم "أبو صقر القفر"، والذي كان يتولى قيادة ما يُعرف بـ"اللواء الأول مغاوير"، من دون أن تحدد ظروف مقتله.

وقالت مصادر ميدانية إن العصار ومرافقيه لقوا حتفهم في غارة جوية قرب جبهة كهبوب، حيث تشهد المنطقة مواجهات متصاعدة بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية.

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وينحدر العصار من مديرية القفر بمحافظة إب، وتدرج في عدد من المناصب العسكرية داخل الجماعة، وشارك في معارك وجبهات عدة، من بينها جبهة مأرب، إضافة إلى العمليات العسكرية التي نفذها الحوثيون في مديريتي السدة والنادرة بمحافظة إب.

كما قاد خلال الأشهر الماضية جهودًا لحشد مقاتلين من محافظة إب وإرسالهم إلى جبهات القتال، بحسب مصادر عسكرية وأمنية.

تصعيد متواصل قرب باب المندب

وتشهد جبهة كهبوب خلال الأيام الأخيرة تصعيدًا ميدانيًا، مع دفع الحوثيين بتعزيزات إلى المنطقة ومحاولات للتقدم والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية.

وفي المقابل، كثفت القوات الحكومية اليمنية عمليات استهداف التعزيزات الحوثية، مستخدمة الطيران الحربي والمدفعية والصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة.

وتكتسب كهبوب أهمية عسكرية بسبب موقعها المرتفع المطل على الطرق والممرات المحيطة بمضيق باب المندب. كما تمنح السيطرة على مرتفعات المنطقة إمكانية التحرك باتجاه ذوباب، فيما تبرز أهمية الجزر القريبة من المضيق، بينها ميون وزقر وحنيش، في ظل موقعها الاستراتيجي على أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.