أنقذ العشرات ونجا من الموت: كيف أوقف أحمد الأحمد الهجوم في سيدني؟

أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن أحمد الأحمد (43 عامًا)، وهو مسلم أسترالي، تدخل بشجاعة ونجح في طرح أحد المسلحين أرضًا وانتزاع سلاحه خلال هجوم بوندي بيتش، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا في فعالية يهودية بمناسبة عيد الحانوكا، الأحد.

وقال قريبُه مصطفى الأحمد لقناة نيوز 7 إن أحمد أُصيب برصاصة في الذراع وأخرى في الكتف، ويخضع حاليًا لعملية جراحية، مع توقعات بتعافٍ كامل. وجرى تداول مقاطع مصوّرة تُظهر أحمد وهو يندفع نحو المسلح من الخلف، ينتزع البندقية بيديه ثم يضعها أرضًا، ما ساهم في تحييد الخطر. وأكدت رويترز صحة الفيديو ومطابقته لمشاهد موثّقة من موقع الحادث.

وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصرف أحمد، واصفًا إياه بـ"الرجل الشجاع" الذي "أوقف إرهابيًا عن قتل مدنيين أبرياء". كما وصف رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز المشهد بأنه «غير معقول»، مؤكدًا أن شجاعة أحمد أنقذت حياة كثيرين. بدوره، أثنى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على مواطنين «اندفعوا نحو الخطر لمساعدة الآخرين»، معتبرًا أنهم أبطال وأن شجاعتهم أنقذت أرواحًا.