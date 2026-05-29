تداولت تقارير سورية محلية معلومات تفيد بنقل دفعات من مقاتلين سوريين من فصائل مسلحة مدعومة من تركيا إلى دولة النيجر ودول أفريقية أخرى، للمشاركة في مهام يُعتقد أنها أمنية وعسكرية خارج الأراضي السورية.

وبحسب تلك التقارير، فإن العناصر المنقولين ينتمون إلى مناطق في حلب وإدلب وحماة وريف دمشق، حيث خضعوا لتدريبات عسكرية وأمنية قبل نقلهم إلى خارج البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن عملية النقل جرت تحت إشراف قيادات عسكرية مرتبطة بتشكيلات محلية معروفة، من بينها ما كان يُعرف سابقاً باسم “الحمزات”، والتي أعيد تنظيمها ضمن تشكيلات عسكرية جديدة.

كما تحدثت التقارير عن دور تنسيقي منسوب لأجهزة استخباراتية تركية في عمليات الإشراف والنقل، في وقت لم يصدر فيه أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.

وتأتي هذه المعلومات في ظل جدل متزايد حول ملف المقاتلين الأجانب واستخدامهم في ساحات صراع متعددة خارج سوريا، وهو ملف يثير اهتماماً إقليمياً ودولياً متزايداً خلال السنوات الأخيرة.