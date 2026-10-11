كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، الأحد، عن منظومة الرادار التكتيكية الجديدة "بوينت إير" (POINT@AIR)، خلال معرض "إيه يو إس إيه 2026" للصناعات الدفاعية في واشنطن، وهي منظومة مصممة لتعزيز قدرات الكشف المبكر عن الطائرات المسيّرة والتهديدات الجوية المنخفضة.

وتعتمد المنظومة على رادار مثبت على منصة منطاد هوائي مدمجة، تتيح رفعه إلى ارتفاع أعلى من مستوى الأرض، بما يوسّع مجال الرؤية ويساعد على اكتشاف أهداف قد تحجبها التضاريس والعوائق الأرضية عن الرادارات التقليدية.

وتجمع "بوينت إير" بين تقنية المسح الإلكتروني النشط "إيه إي إس إيه" (AESA)، والتغطية بزاوية 360 درجة، وقدرات الرصد والتعقب المستمر من ارتفاعات عالية نسبيًا.

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رصد أهداف جوية وبحرية وبرية

وبحسب الصناعات الجوية الإسرائيلية، تستطيع المنظومة اكتشاف مجموعة متنوعة من الأهداف الجوية والبحرية والبرية وتعقبها، إلى جانب ترتيب أولويات الأهداف وفقًا للاحتياجات العملياتية وتنفيذ عدة مهام بالتزامن.

كما يمكن ربط الرادار بأنظمة القيادة والسيطرة، بما يتيح دمج المعلومات التي يجمعها ضمن صورة عملياتية أشمل تساعد القوات على تحديد التهديدات ومتابعة التطورات الميدانية.

وتقول الشركة إن المنظومة يمكن أن توفر للقوات المتحركة أو المنتشرة في مواقع دفاعية إنذارًا مبكرًا عند اقتراب هجمات بطائرات مسيّرة أو وسائل أخرى تحلق على ارتفاعات منخفضة، بما يمنحها وقتًا إضافيًا للاستجابة واتخاذ إجراءات الحماية أو اعتراض التهديدات.

نشر سريع من دون بنية تحتية ثابتة

ووفقًا للشركة، صُممت المنظومة للعمل بصورة متواصلة والانتشار السريع، من دون الاعتماد على بنية تحتية ثابتة. وتعتمد آلية عمل الرادار على المسح الإلكتروني في الاتجاهين الأفقي والعمودي، إلى جانب الدوران الميكانيكي، لتوفير تغطية شاملة للمجال المحيط.

ويساعد تثبيت الرادار على منصة مرتفعة في توسيع خط الرؤية إلى ما وراء التضاريس والعوائق القريبة من سطح الأرض، ما يدعم الكشف المبكر عن الأهداف التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

كما تتيح البنية المدمجة والمتحركة نقل المنظومة وتغيير موقعها وفقًا لمتطلبات المهمة، مع الحفاظ على قدرات الرصد والتعقب المستمرين.

الصناعات الجوية: تعزيز الوعي بالميدان

وقال المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية، غاي بار ليف، إن القدرة على رؤية مجال القتال وفهمه تمثل نقطة البداية لأي دفاع فعال، مضيفًا أن اتساع الصورة العملياتية واستمرارها يساعدان القوات على فهم ما يجري وتوقع التهديدات والتحرك بثقة أكبر.

وأكد أن الشركة تواصل تطوير قدرات من الجيل المقبل لتوسيع نطاق الوعي بالميدان، وتوفير رؤية أشمل ومرونة عملياتية أكبر ووقت إضافي للاستجابة أمام التهديدات.

ويأتي الكشف عن «بوينت إير» في ظل الاهتمام المتزايد بتطوير وسائل رصد الطائرات المسيّرة والتهديدات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، والتي تفرض تحديات على أنظمة المراقبة والدفاع الجوي التقليدية.