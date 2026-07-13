"المتنقل" تجاوز الخطوط: كشفت الشرطة صباح اليوم (الاثنين) عن أول عميل بدوي تم تشغيله من قبل وحدة لاهاڤ 433، والذي نجح في الإيقاع بعشرات تجار السلاح والمخدرات الخطيرة في جميع أنحاء البلاد. تم إدارة تشغيله السري والمطول من قبل وحدة أتغَر في لاهاڤ 433 وقسم تشغيل العملاء في قسم التحقيقات الخاصة في لاهاڤ 433.

خلال عمله، عمل العميل السري من داخل المجتمع البدوي، الذي أُطلق عليه لقب "البدوي الرحال"، لفترة طويلة بين عناصر إجرامية وورط العشرات من المشتبه بهم، من بينهم أهداف إجرامية مركزية. خلال هذه الفترة، أجرى عشرات صفقات الأسلحة والمخدرات، وخلالها اشترى أسلحة نارية غير قانونية، من بينها أربعة بنادق M16 وعشرات المسدسات بالإضافة إلى حوالي نصف كيلوغرام من الكوكايين.

هكذا فعليًا، تمكن من التغلغل في عمق النشاط الإجرامي، وتوثيق الصفقات وتجريم المتورطين. مع الانتقال إلى التحقيق العلني، اقتحم صباح اليوم كما ذُكر المئات من رجال الشرطة، مقاتلي حرس الحدود ومقاتلي الوحدات الخاصة عشرات الأهداف في أنحاء البلاد، منها رهط، تل السبع، بير هداج، عراد، ديمونا، إيلات وشرق القدس، واعتقلوا عشرات المشتبه بهم - بينهم 20 هدفًا إجراميًا رئيسيًا.

شارك في العملية رجال شرطة ومقاتلو وحدة أتغَر، مقاتلو وحدة جدعونيم 33 في لاهف 433، مقاتلو اليمام - الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة لحرس الحدود، مقاتلو حرس الحدود بينهم مقاتلو وحدات المستعربين من حرس حدود القدس، الجنوب واللواء التكتيكي، ألوية الحرس الوطني لحرس الحدود، اللواء للأمن الداخلي، مقاتلو متفا، وشرطة أقاليم القدس والجنوب.

المفتش العام للشرطة، المفوض العام داني ليفي، أشار: "قضية 'المتشرد' توضح مرة أخرى أنه لا يوجد مكان يمكن للمجرمين أن يشعروا فيه بأنهم محصنون من يد الشرطة الإسرائيلية الطويلة. تشغيل العميل، إلى جانب العمل المهني الذي قام به محققو ومحاربو وحدة لاهاف 433 والوحدات الشريكة، أدى إلى كشف عشرات المشتبه بهم وإحباط صفقات أسلحة ومخدرات كان من الممكن أن تزهق أرواحاً. سنواصل العمل بقوة، علناً وسراً، ضد مسببي الجريمة والعنف في كل مكان ينشطون فيه."

رئيس وحدة لاهاف 433، اللواء ميني بنيمين، أضاف أن "كشف قضية "الرحال" هو نتيجة لعمل استخباراتي، تحقيقاتي وعملياتي معقد تم إدارته على مدى فترة طويلة من قبل وحدة أتجر وقسم مشغلي العملاء في وحدة لاهاف 433. تشغيل العميل في قلب عناصر الجريمة مكننا من جمع أدلة هامة، كشف بنية إجرامية واسعة النطاق وتوجيه ضربة قوية لتجار السلاح والمخدرات الذين عملوا في جميع أنحاء البلاد. وحدة لاهاف 433 ستواصل العمل بإصرار، بإبداع وبكل الوسائل المتاحة لها ضد العناصر الإجرامية التي تهدد أمن الجمهور".

سيُعرض المشتبه بهم خلال اليوم على محكمة الصلح في ريشون لتسيون، بناءً على طلبات الشرطة لتمديد اعتقالهم.