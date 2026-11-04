"الشرع داعشي.. سنقتلع حزب الله"- جدل بشأن اتهامات سوريا لحزب الله

أشعل إعلان السلطات السورية عن إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية وسط البلاد مواجهة إعلامية وسياسية ساخنة، عقب توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى "حزب الله" اللبناني بالوقوف وراء العملية؛ وهو ما نفاه الحزب جملة وتفصيلًا، مؤكدًا عدم تدخله في الأمن الداخلي السوري والتزامه بمواجهة إسرائيل.

وفي نقاش إعلامي عبر قناة i24NEWS،بين ضيفي البرنامج — رئيس تيار التغيير الوطني السوري فهد الرداوي، والخبير في شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ — حديّة بالغة عكسَت عمق الانقسام السياسي والاستقطاب الإقليمي حول المشهد السوري الجديد والعلاقات العابرة للحدود مع لبنان وإيران.

الاتهامات السورية وردّ "حزب الله"

الموقف الرسمي السوري: أكدت الأجهزة الأمنية السورية الكشف عن خليه مرتقبة ومخطط لتفجير منشآت حيوية داخل مصفاة حمص النفطية، مشيرة إلى ردع اختراقات أمنية تهدف لإرباك الاستقرار الداخلي والمؤسسات الحيوية.

نفي حزب الله: جدد الحزب عبر بياناته وموقفه المعلن نفي أي صلة له بالأنشطة التي تمس أمن سوريا، معتبرًا أن الزج باسمه يأتي ضمن حملات سياسية وإعلامية متكررة تهدف للتغطية على الأولويات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

الموقف المؤيد للرواية السورية (فهد الرداوي - رئيس تيار التغيير الوطني السوري)

استمرار النشاط الأمني والعسكري: اعتبر الرداوي أن محاولة استهداف مصفاة حمص ليست الأولى، مدعيًا وجود شبكات وخلايا نائمة ومجموعات تعمل لصالح إيران وحزب الله داخل الأراضي السورية لضرب المراكز الحيوية والأمنية.

التلويح بالرد العسكري: أكد الرداوي أن "سوريا الجديدة" تحت قيادة أحمد الشرع ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها وسيادتها، ملوحًا بإمكانية نقل المواجهة إلى الداخل اللبناني والضاحية الجنوبية إذا استمرت المحاولات الإرهابية والتفجيرات داخل الأراضي السورية.

التأكيد على البعد الإيراني: يرى التيار أن الأنشطة الراهنة مرتبطة بمساعي إيران لاستعادة نفوذها الصاروخي والعسكري في المنطقة عقب التصريحات الإيرانية الأخيرة.

الموقف الناقد للاتهامات (أليف صباغ - خبير شؤون الشرق الأوسط)

نفي المصلحة والجدوى: تساءل صباغ عن المصلحة السياسية أو العسكرية لحزب الله في استهداف منشآت مدنية ونفطية في حمص، مؤكدًا أن أولوية الحزب الحالية هي حماية بيئته واستعادة قدراته وإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية في لبنان.

اتهامات بالتوظيف السياسي: وصف صباغ الاتهامات السورية بـ"الافتراءات الإعلامية" والتسويق السياسي للتمهيد لدور سوري مستقبلي في الصراع الإقليمي ضد حزب الله، بتوجيه وغطاء من الإدارة الأمريكية.

التحذير من التصعيد: حذّر صباغ من استغلال هذه القضايا لتعطيل التفاهمات الأمنية بين حكومتي لبنان وسوريا، ومحاولة جَر الساحة اللبنانية إلى مواجهة مع الجانب السوري.