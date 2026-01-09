حادث غير اعتيادي قبالة غزة: ما الذي حدث مع زورق مصري دخل المياه الإسرائيلية؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بوقوع حادث بحري غير اعتيادي قبالة سواحل قطاع غزة، بعدما دخل زورق مصري لفترة وجيزة إلى المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة إسرائيل.

وبحسب التفاصيل، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي الزورق أثناء وجوده في المنطقة، وتعاملت مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة، حيث تم توجيه نداءات له للتوقف. وبعد عدم الاستجابة، استخدمت القوات وسائل إبعاد تحذيرية، ما دفع الزورق إلى تغيير مساره والعودة إلى المياه الإقليمية المصرية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحادث لم يؤدِ إلى وقوع إصابات أو أضرار، مشددًا على أن التنسيق الأمني مع مصر مستمر، وأن القاهرة تبقى شريكًا مركزيًا في اتفاق السلام بين البلدين.

من جهتها، أعربت السلطات المصرية عن أسفها للحادث، وأكدت تحمّلها المسؤولية عنه، في إطار الحرص المشترك على منع التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.