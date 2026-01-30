بعد اتفاق الحكومة السورية والقوات الكردية على اتفاقية اندماج: الولايات المتحدة تشيد بـ"الإنجاز التاريخي"

اشادت الولايات المتحدة بـ"إنجاز تاريخي" بعد اتفاق الحكومة السورية والقوات الكردية على دمج المقاتلين الأكراد، واتفقت الحكومة السورية المؤقتة والقوات الكردية على وقف إطلاق النار، اليوم الجمعة، متجنبةً بذلك معركةً داميةً محتملة، تشمل بنود الاتفاق دمج المقاتلين الأكراد تدريجيًا في الجيش السوري وقوات الدولة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استعادت القوات التابعة للرئيس المؤقت أحمد الشرع أو المتحالفة معه مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، مما أجبر القوات الكردية على التراجع إلى جيب يتقلص في الشمال الشرقي.

وأعلن المبعوث الأمريكي توم باراك، المشارك بشكل وثيق في جهود الوساطة، أن الاتفاق "إنجاز تاريخي وهام في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".وأضاف باراك: "اتخذ كلا الجانبين خطوات شجاعة: الحكومة السورية بتوسيع نطاق الإدماج الفعلي والحقوق، والمجتمعات الكردية بتبني إطار موحد يُقدّر إسهاماتها ويعزز الصالح العام".

ومن جهته قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الجمعة، إن "كل مؤسسات الدولة دون أي استثناء ستكون تحت سلطة الحكومة السورية ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سلطتها"، وذلك بعد إعلان الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) توصلهما إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والهياكل الإدارية.

وقد تراجع موقف قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا ولعبت دورًا حيويًا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مع توطيد الرئيس دونالد ترامب علاقاته مع شارة، القائد السابق في تنظيم القاعدة، الذي أعاد الآن معظم سوريا إلى سيطرة دمشق. وبموجب الاتفاق، ستنسحب الميليشيات الكردية المتمركزة على طول خطوط المواجهة في الشمال، بينما ستنتشر قوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي في الشمال الشرقي، واللتين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية حاليًا.

ويشمل الاتفاق تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى لواء للقوات في بلدة كوباني، المعروفة أيضًا باسم عين العرب، والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وستكون تابعة لمحافظة حلب.

وفي السياق ال مسؤول سوري إن التقسيم العسكري في شمال شرق البلاد سيضم "مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الألوية، إلى جانب ألوية أخرى". ومن المقرر دمج الهيئات الإدارية التي أنشأتها الجماعات التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد مع مؤسسات الدولة، مع العلم أن الأكراد سيحتفظون بنظام الرئاسة المشتركة الذي تم تطويره في ظل السلطات الكردية التي تنادي بالحكم الذاتي، حيث يرأس كل هيئة مدير ذكر ومديرة أنثى.