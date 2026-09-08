الإمارات ترد على أنباء تحذير محمد بن زايد لنتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر

على خلفية ما نشرته صحيفة "هآرتس" بشأن تحذير رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل نحو أسبوع ونصف من هجوم 7 أكتوبر، من مخطط كبير كانت حماس تعتزم تنفيذه ضد إسرائيل، أوضحت أبوظبي أنها لا تنوي الانجرار إلى الجدل الإعلامي أو التحول إلى طرف في السجال السياسي الإسرائيلي قبيل الانتخابات.

وأفادت مصادر في أبوظبي بأن الإمارات لا ترى أن من مسؤوليتها إصدار نفي لكل تقرير صحفي ينشر في إسرائيل، مؤكدة أن أبوظبي لا تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية ولن تتحول إلى ما وصفته بـ"مكتب العلاقات العامة" للحكومة الإسرائيلية.

في المقابل، نفى ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي التقرير بشكل قاطع، وقال:"التقارير في وسائل الإعلام كاذبة. لم يتلق رئيس الوزراء أي تحذير من الإمارات قبل 7 أكتوبر. ولو كانت هناك أي معلومات ذات صلة، فقد تم نقلها عبر قنوات الاستخبارات بين البلدين".

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا رسميًا ردًا على التقارير الإعلامية، قالت فيه إن "وزارة الخارجية تؤكد أن حكومة دولة الإمارات لا تعلق على التقارير الإعلامية أو التكهنات المتعلقة بالمحادثات بين قادة الحكومات".

وأضافت الوزارة أن نشاط الإمارات منذ 7 أكتوبر انصب بشكل متواصل على خفض التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع العنف.

وأكدت أن المؤسسات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية حافظت على قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة منذ إقامة العلاقات بين البلدين قبل أكثر من خمس سنوات، مشيرة إلى أنه "عندما اقتضت الحاجة، تم نقل جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة، ولا تزال تُنقل بين الجهات المعنية".