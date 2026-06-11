قررت الحكومة مساء اليوم في اللحظة الأخيرة عدم إقرار الميزانية لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، على ما يبدو بسبب الخشية من ضغط سياسي، وذلك بحسب ما أفاد به مراسل الكنيست في القناة العبرية، عميئيل يرحي، مساء الخميس.

قررت الحكومة عدم المصادقة على الميزانية لإقامة التجمعات السكنية الجديدة، بهدف نقل القرار إلى الكابينت السياسي-الأمني، إذ إن قراراته يمكن أن تبقى سرية.

قبل حوالي شهرين أفدنا أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية وافق سراً على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو رقم قياسي يُقر في دفعة واحدة - وذلك خلال استمرار المعركة مع إيران. حتى لدى اتخاذ القرار ، أقر الكابينيت أن هذا الحدث الدراماتيكي تحت تصنيف سري، من بين أمور أخرى لتجنب الضغط الأمريكي خلال المعركة، وفي ظل الإنذار النهائي من ترامب.