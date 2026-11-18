خلال شهادتها أمام لجنة الحقيقة بشأن إبادة الأيزيديين في برلين، قالت إن الرئيس السوري الانتقالي زار المنزل الذي كانت محتجزة فيه خلال فترة سيطرة "داعش"، مؤكدة أنها رأته بنفسها، لكنها نفت تعرضها لأي اعتداء جنسي منه

أثارت شهادة ناجية أيزيدية من ضحايا الاسترقاق على يد تنظيم "داعش" تساؤلات بشأن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، إلى المنزل الذي كانت محتجزة فيه لدى الرجل الذي استعبدها واغتصبها.

وخلال إفادتها أمام لجنة الحقيقة المعنية بإبادة الأيزيديين في برلين، قالت الناجية إن الشرع زار المنزل، وإنها كُلّفت خلال الزيارة بتقديم الشاي له. وشددت على أنها شاهدته بنفسها، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يمارس أي فعل جنسي معها ولم يعتدِ عليها.

هل كان الشرع يعلم أنها أيزيدية مستعبَدة؟

وعندما سُئلت الناجية عما إذا كان الشرع يعلم أنها امرأة أيزيدية مستعبَدة، أجابت بالإيجاب، موضحة أن زوجات مقاتلي تنظيم "داعش" لم يكن يُسمح لهن عادة بخدمة الرجال الضيوف أو الظهور أمامهم بالطريقة التي فُرضت عليها خلال تلك الزيارة.

وتخلل الاستجواب بعض الالتباس نتيجة إشكال في الترجمة، ما دفع أحد أعضاء اللجنة إلى التشديد على ضرورة التمييز بين ما شاهدته الشاهدة بنفسها وبين الاستنتاجات التي قد تكون توصلت إليها.

"رأيته بعينيّ، مئة بالمئة"

وفي محاولة لحسم هذه النقطة، أعاد أحد أعضاء اللجنة توجيه السؤال إليها، مستفسراً عما إذا كانت قد رأت أحمد الشرع بنفسها داخل المنزل، فأجابت: "رأيته بعينيّ، مئة بالمئة".

وأكدت مجدداً أنها كانت في الغرفة وقدّمت الشاي خلال الزيارة، وأن الشرع رآها أيضاً.

وتندرج هذه الإفادة ضمن جلسات لجنة الحقيقة بشأن الإبادة التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق الأيزيديين، والتي تتناول الانتهاكات التي تعرض لها أفراد الأقلية، بما في ذلك الاسترقاق والاغتصاب والعنف الجنسي خلال سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في العراق وسوريا.

ولا تتضمن الشهادة، وفق ما ورد فيها، اتهاماً للشرع بالاعتداء الجنسي على الناجية، بل تركز على تأكيد رؤيتها له خلال زيارة المنزل الذي كانت محتجزة فيه، وعلى قولها إنه كان يعلم بوضعها.