أصيب رجل يبلغ من العمر 51 عامًا بجروح خطيرة اليوم (الخميس) في ما يُشتبه في الوقت الحالي بأن الحديث يدور عن عملية طعن بالقرب من مستوطنة ألون موريه في الضفة الغربية، وبنفس الوقت تم تحييد فلسطينيان يشتبه بتنفيذهما العملية. وتأتي الحادثة عقب اشتباكات اندلعت بين إسرائيليين وفلسطينيين خلال محاولات إطفاء حريق في الضفة الغربية.

يقدّر الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن عملية، وتم تحييد مهاجمَين في المكان. ووفقًا للتقارير، تم طعن إسرائيلي في صدره خلال الحادث. وتعمل في الموقع قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والشرطة ونجمة داوود الحمراء، وتُجرى التحقيقات في الملابسات.

رجال الإطفاء يواصلون العمل في الحريق الذي اندلع بالقرب من مزرعة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية. وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن القوات نجحت في كبح انتشار النيران نحو المزرعة، وهي تركز الآن على إخماد جبهات نيران إضافية في المنطقة. وتعمل في المكان أيضًا طائرات الإطفاء التابعة لسرب "إلعاد"، إلى جانب شرطة محطة أريئيل وفرق المجلس الإقليمي للسامرة.

قائد منطقة يهودا والسامرة في خدمة الإطفاء والإنقاذ، تافسار صهيون شنكر، أفاد أن الحريق اندلع بالقرب من المزرعة واتسع بسبب الرياح القوية. ووفقًا له، عند استلام البلاغ تم استدعاء العديد من القوات والدعم الجوي إلى المكان. كما دعا الجمهور إلى الامتناع عن إشعال النار في المناطق المفتوحة، على خلفية ظروف الطقس الصعبة المتوقعة في الأيام المقبلة.