بيب غوارديولا وهو يرتدي الكوفية: "لقد تخلينا عن الأطفال الفلسطينيين"

قال مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، وأحد أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم في برشلونة، على هامش حفل خيري أُقيم لدعم الفلسطينيين، "العالم فشل في حماية الفئات الأكثر ضعفاً، أتخيلهم طوال الوقت يقولون: أين أنتم؟ ساعدونا." وأضاف "ولم نفعل ذلك". واستُقبل خطابه، الذي ألقاه غوارديولا دون بتصفيق حار من الحضور في ختام كلمته.

وظهر المدرب الإسباني أمام الحشد مرتدياً الكوفية السوداء والبيضاء، رمزاً للتضامن، قبل أن يلقي كلمة مقتضبة لكنها مؤثرة. وصف غوارديولا صوراً لأطفال فلسطينيين يتجولون بين الأنقاض، باحثين عن ذويهم، مشاهد قال إنها لا تزال تطارده. "لقد تركناهم وحدهم. تخلينا عنهم، متخيلاً هؤلاء الأطفال يستغيثون دون أن يتلقوا أي رد من المجتمع الدولي".

ليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها غوارديولا موقفًا علنيًا مؤيدًا للفلسطينيين. ففي يونيو/حزيران المنصرم، صرّح قائلًا: "ما يحدث في غزة يُؤلمني ألمًا شديدًا". وأضاف: "إنها ليست قضية أيديولوجية، إنها ببساطة مسألة حب الحياة. إن رؤية أطفال في الرابعة من عمرهم يُقتلون جراء القصف أو يموتون في مستشفى مُغلق يُقلق الجميع".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، دعا العالم إلى عدم غض الطرف عن "الإبادة الجماعية" في غزة. وأكد على أنه "لقد تخلى العالم عن فلسطين. لم نفعل شيئًا على الإطلاق. ليس ذنبهم أنهم وُلدوا هناك. لقد سمحنا جميعًا بإبادة شعب. لقد وقع الضرر، ولا يُمكن إصلاحه". واختتم حديثه قائلًا: "لا يُمكنني أن أتخيل أحدًا يُدافع عن هذه المجازر في غزة".