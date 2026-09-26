تحذير مصري قبل هجوم 7 أكتوبر.. عباس كامل يصل إسرائيل في زيارة عاجلة

قبل 11 يومًا فقط من هجوم 7 أكتوبر، هبطت في مطار بن غوريون طائرة مرتبطة بجهاز المخابرات المصري، وعلى متنها رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك عباس كامل، في زيارة استمرت 67 دقيقة فقط، حمل خلالها، وفق تحقيق جديد لمجلة "ذا أتلانتيك"، رسالة تحذير إسرائيلية من تصعيد واسع تخطط له حركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، الذي استند إلى مسؤولين إسرائيليين ومصريين وعرب وأمريكيين وأوروبيين أُطلعوا على تفاصيل الزيارة بعد هجوم 7 أكتوبر، أبلغ كامل مسؤولين إسرائيليين بأن حماس تتحرك باتجاه تنفيذ هجوم كبير، وأن نافذة الفرصة لمنع كارثة آخذة في الانغلاق.

ونقلت المجلة عن مسؤول إسرائيلي سابق أُطلع على تفاصيل الزيارة أن الرسالة المصرية كانت واضحة: إذا لم تغيّر إسرائيل مسارها، فإن "غزة ستنفجر في وجهكم". وأشارت إلى أن كامل لم يقدم موعدًا محددًا للهجوم أو تفاصيل عن طريقة تنفيذه، لكنه اقترح تقديم تسهيلات اقتصادية لحماس بهدف تهدئة الوضع.

"وصول كامل بحد ذاته كان رسالة"

وفق التحقيق، شدد مسؤولون تحدثوا مع المجلة على أن أهمية الزيارة لم تكن فقط في مضمون التحذير، بل أيضًا في مستوى المسؤول المصري الذي وصل شخصيًا إلى إسرائيل.

ونقلت "ذا أتلانتيك" عن مسؤول مصري أن وصول كامل إلى إسرائيل كان يعني أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أراد منه أن "يذهب بنفسه ويقول لهم" إن الوضع يستدعي الانتباه.

وبحسب المجلة، لم تكن زيارة كامل التحذير الوحيد الذي وصل إلى إسرائيل. فقد أرسلت مصر في 5 أكتوبر رسالة أخرى أكدت فيها أن الوضع في غزة أصبح غير قابل للاستمرار، فيما نقلت مصادر أمريكية ومصرية وإسرائيلية أن القاهرة استمرت في تمرير تحذيرات حتى قبل الهجوم بيومين.