تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على حوالي 95% من محافظة القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" باللغة العربية مساء اليوم (الأربعاء) أن القوات الإسرائيلية قد انتشرت في جميع مواقع الجيش السوري والتلال الاستراتيجية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وفقاً للتقرير، استولت القوات الإسرائيلية على حوالي 95% من مساحة المحافظة. وأفاد التقرير أيضًا أن القوات قامت بتركيب معدات الاتصالات في قرية حدر شمال محافظة القنيطرة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القناة التلفزيونية السورية التابعة للحكومة الجديدة في البلاد، تقريرا عن سكان قرية الرواضي في منطقة القنيطرة، الذين تم ترحيلهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد سكان القرية: "جاءوا إلينا بجرافة، ليس من الباب ولا بالميكرفون، لإخراجنا من المنزل. أخرجونا من المنزل، واقتادونا إلى المدرسة وفصلوا بين الرجال والنساء ثم التقطوا لنا صورا، وأخذوا بطاقات هويتنا وطرحوا علينا أسئلة. نحن نناشد الأمم المتحدة، ونناشد العالم العربي، وقطر وتركيا، انظروا ماذا يفعلون لنا، تركنا بيوتنا".

