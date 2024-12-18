تقرير: الجيش الإسرائيلي يسيطر على حوالي 95% من محافظة القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" باللغة العربية مساء اليوم (الأربعاء) أن القوات الإسرائيلية قد انتشرت في جميع مواقع الجيش السوري والتلال الاستراتيجية في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. وفقاً للتقرير، استولت القوات الإسرائيلية على حوالي 95% من مساحة المحافظة. وأفاد التقرير أيضًا أن القوات قامت بتركيب معدات الاتصالات في قرية حدر شمال محافظة القنيطرة.

IDF Spokesperson

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القناة التلفزيونية السورية التابعة للحكومة الجديدة في البلاد، تقريرا عن سكان قرية الرواضي في منطقة القنيطرة، الذين تم ترحيلهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد سكان القرية: "جاءوا إلينا بجرافة، ليس من الباب ولا بالميكرفون، لإخراجنا من المنزل. أخرجونا من المنزل، واقتادونا إلى المدرسة وفصلوا بين الرجال والنساء ثم التقطوا لنا صورا، وأخذوا بطاقات هويتنا وطرحوا علينا أسئلة. نحن نناشد الأمم المتحدة، ونناشد العالم العربي، وقطر وتركيا، انظروا ماذا يفعلون لنا، تركنا بيوتنا".

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وقال مواطن آخر من قرية الرواضي، متسائلا: "تخلصنا من طغيان، والآن يأتي طغيان آخر؟!". وقال مواطن آخر: "نناشد دول العالم التي لها نفوذ على إسرائيل أن تجعلنا نعود إلى ديارنا. هذا جيش احتلال، تركنا احتلالا ودخلنا احتلالا جديدا".

وأجرت القناة مقابلة مع صبي سوري، وعندما سئل من أخرجه من المنزل قال: "إسرائيل. احتجزونا لمدة أربع ساعات ثم طلبوا منا المغادرة".

وللتذكير، نشر المراسل العسكري في القناة العبرية، يانون شالوم ييتاح، الليلة الماضية، أن القوات الإسرائيلية البرية المنتشرة في جنوب سوريا تقوم بتدمير البنى التحتية للجيش السوري، وهي البنى التحتية التي وصفها المسؤولون الإسرائيليون الأمنيون بأنها "تهدد أمن الدولة". كما علم أن "النشاط الذي تم تنفيذه تمت الموافقة عليه بالمستويات المطلوبة في ظل المهمة الحساسة. ويتم تنفيذ النشاط بمساعدة كتائب المدرعات المنتشرة في المنطقة ومقاتلي المشاة".