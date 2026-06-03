أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي، عقب تعرض مبنى الركاب (T1) لهجوم بطائرات مسيّرة أدى إلى أضرار مادية وإصابات بشرية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الهيئة أنه تم تعليق حركة الطيران بشكل مؤقت، مع تحويل الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان أن عدداً من الطائرات المسيّرة استهدفت مبنى الركاب، ما أسفر عن أضرار في المرافق وإصابات بين عدد من الأشخاص، مؤكداً أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن القوات المسلحة الكويتية تتابع التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن القوات الأمريكية وحلفاءها تعاملوا مع ما وصفته بـ”السلوك الإيراني العدواني”، عبر اعتراض وإسقاط صواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

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وأشارت “سنتكوم” إلى أن بعض الصواريخ سقطت أو تم اعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها، بينما تم التصدي لعدد آخر منها ضمن عمليات دفاعية مشتركة في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من استئناف مطار الكويت الدولي تشغيل الرحلات الجوية عقب فترة توقف شهدت أعمال صيانة وتطوير ورفع الجاهزية التشغيلية للمرافق والأنظمة الفنية.