مصادر في إسرائيل وفي محيط القيادي البارز في حركة فتح محمد دحلان يسلطون الضوء على نظام ومحتوى الرسائل التي نقلتها حماس إلى دحلان، وبحسب صحيفة "هآرتس"، من هناك إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وإلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

لا يمكننا التعليق على الجزء الثاني بخصوص الرسائل التي نقلها دحلان إلى محمد بن زايد، إن وجدت، ولا أن نقرر ما إذا كانت "جرت محادثة" أو "لم تكن هناك محادثة"، ولكن مما هو معروف لنا يتضح أن معلومة "استخباراتية" بالفعل نُقلت في سبتمبر 2023 من يحيى السنوار إلى سفيان أبو زايدة، القيادي في فتح والمقرّب من دحلان، الذي يُشار إليه في تحقيق صحيفة "هآرتس" بلقب "عيون الفحم". هذه المعلومة نقلت إلى محمد دحلان وأيضاً إلى الشاباك بفارق زمني قصير.

ماذا فعل دحلان بهذه المعلومات؟ لا يمكننا أن نحدد، كما ذكر أعلاه، لكن مصدر رفيع جدًا في الاستخبارات الإسرائيلية يقول عن المعلومات التي وصلت إلى الشاباك: "هذه المعلومات لم تكن معلومات تحذيرية ولا نوعية ولا عملياتية، وقد انخفضت جودتها كثيرًا مقارنة بالاستخبارات التي تم جمعها في إسرائيل..." "ولذلك"، يعتقد، "هذه المعلومات لم تدفع الجهاز إلى التحرك...".

محور حماس-دحلان-الشاباك، هو أيضًا ليس جديدًا ولذلك لا يُعتبر هنا أمرًا استثنائيًا؛ يتبين أن سفیان أبو زايدة يقيم منذ فترة طويلة علاقات مع القيادي في حماس غازي حمد، الذي بحسب تقارير في إسرائيل، نتنياهو هو الذي أمر بعد حرب الجرف الصامد بفتح قناة اتصال معه.

من الجانب الآخر، يحافظ أبو زايدة على اتصال مع مسؤول رفيع في الشاباك يُدعى "ع"، الذي كان حتى وقت قريب مسؤولاً كبيراً في مجال الأسرى والمفقودين. لذلك، عندما يتلقى الشاباك هذه المعلومات من أبو زايدة، الذي يستند إلى السنوار، لا يُنظر إلى الأمر كحدث غير عادي.

حتى اليوم يوجد اتصال بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ومكتب دحلان, الذي اعتاد حتى أن يطلق على أحد كبار ضباط الاستخبارات الإسرائيليين لقباً يشير إلى أصله الطائفي.

وهنا يبرز السؤال: "لماذا ليحيى السنوار أن يقدّم معلومات استخباراتية ستصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل؟" على فكرة، هذا أمر قد يدعم الرواية التي تقول "كانت هناك محادثة".

فهذه هي الإجابة: كما ذُكِر، السنوار لم يقدّم أي معلومات عملياتية ذات أهمية، لكنه حاول بل ونجح في خلق، كما فعل لفترة طويلة قبل السابع من أكتوبر، انطباعاً زائفاً باستعداده للحوار مع إسرائيل – فقبل شهرين من إرساله المعلومات إلى أبو زايدة، أرسل خليل الحية، نائبه والمقرّب منه، للقاء الإيرانيين في بيروت والاتفاق معهم على موعد الهجوم في السابع من أكتوبر.

هذا الجهد الذي يبذله السنوار ينضم إلى ظواهر أخرى تم رصدها هنا في إسرائيل: يتبين أن حماس تواصلت مع صحفيين و"مسؤولين سابقين" من مختلف الأنواع لمدة سنتين وأكثر، قبل الحرب، ربما بنية تخدير إسرائيل، وحاولت إقناعهم بأن السنوار يسعى، على سبيل المثال، إلى إقامة جبهة إنقاذ مدنية لقطاع غزة.

حماس توجهت أيضاً إلى الصحفيين وإلى جهات أخرى لكي يفتحوا قنوات وساطة في قضية المفقودين - كل ذلك، كما ذُكر، من أجل خلق ستار دخان لتحضيرات حماس للمجزرة، وهكذا على ما يبدو فُهمت تصريحات السنوار أيضاً في إسرائيل.

"باختصار، هذه المعلومات لم تكن عن المواد الكيميائية لأشرف مروان"، يقول مسؤول الاستخبارات مضيفا :"على أي حال، التصور ابتلع كل الدلائل بداخله، وهو الذي قتلنا جميعاً..."