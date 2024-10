صور الأقمار الصناعية تثبت: الأضرار الجسيمة التي لحقت بصناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية

أكدت وكالة رويترز للأنباء صباح اليوم (الأحد) من خلال صور الأقمار الصناعية أنه في الهجوم الجوي الذي شنه سلاح الجو الإسرائيلي ليلة الجمعة الماضية في إيران، ضربت إسرائيل منشآت خلط الوقود الصلب في بارشين.

وبحسب صور الأقمار الصناعية، تمكنت إسرائيل أيضًا من ضرب منشأة إنتاج الصواريخ الحساسة في الحجير. وقال أحد الباحثين المذكورين في المقال الذي ظهر في وكالة الأنباء إن "إسرائيل ألحقت أضرارا كبيرة بالمنشآت الإيرانية الحساسة المسؤولة عن خلط الوقود الضروري والحيوي للصواريخ الباليستية". وقالت الباحثة إيلزبيث لرويترز إن "إسرائيل ألحقت أضرارا كبيرة بقدرة إيران على إنتاج الصواريخ على نطاق واسع."

