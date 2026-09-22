كشفت القناة الإسرائيلية 12 تفاصيل جديدة بشأن الرسالة السرية التي بعثها يحيى السنوار إلى إسرائيل، قبل أسابيع من هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ربطت في حينه الرسالة بقضية الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف التي اختُطفت واحتُجزت في العراق.

وبحسب القناة، وصلت الرسالة في سبتمبر 2023، وتضمنت عبارة مقتضبة: "من المتوقع حدوث زلزال في السجون بسبب قضية الأسرى". وأثارت الرسالة نقاشًا داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي عقدت جلسة تقييم خاصة لمحاولة فهم دلالاتها.

وتكشف التفاصيل الجديدة أن التفسير الذي ربط رسالة السنوار بقضية تسوركوف لم يكن قائمًا على الرسالة وحدها، إذ تزامن وصولها مع تطور استخباراتي يتعلق بمصير الباحثة الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة 12، رصدت الاستخبارات الإسرائيلية في تلك الفترة تحركًا إيرانيًا جديدًا، تمثل في توجه مسؤول إيراني رفيع إلى حماس واقتراح أن تتولى الحركة مسؤولية المفاوضات بشأن إطلاق سراح تسوركوف. وفي الوقت نفسه، وافقت الجماعة العراقية الموالية لإيران التي كانت تحتجزها على هذا المسار.

وأدى تزامن التطورات إلى تعزيز التقدير الإسرائيلي بأن رسالة السنوار كانت مرتبطة بقضية تسوركوف، إذ بدا أن هناك مسارًا جديدًا يتشكل بشأن إطلاق سراحها.

ونقلت القناة عن مسؤولين شاركوا في جلسة التقييم الأمني أن رسالة السنوار «تطابقت مع صورة الاستخبارات الجديدة كالقفاز مع اليد»، مشيرة إلى أن أيًا من المشاركين في التقييم الذي عُقد بطلب من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" لم يطرح تفسيرًا بديلًا للرسالة في ذلك الوقت.

وبحسب الكشف الجديد، اتضح بعد هجوم 7 أكتوبر أن رسالة السنوار كانت تحمل معنى مختلفًا. إذ تشير التقديرات التي ظهرت لاحقًا إلى أن الرسالة كانت جزءًا من محاولة السنوار الحصول على تسهيلات ومزايا إضافية من إسرائيل، وفي الوقت نفسه تأجيل الهجوم الذي كانت حماس تستعد لتنفيذه.

وتسلط هذه التفاصيل الضوء على الطريقة التي أثرت بها قضية تسوركوف والتطورات المرتبطة بها على قراءة رسالة السنوار، إذ وفّرت للمنظومة الأمنية الإسرائيلية تفسيرًا بدا في حينه منطقيًا ومتسقًا مع المعلومات الاستخباراتية المتاحة.

وأضافت القناة 12 أن مسؤولًا أمنيًا رفيعًا تطرق أيضًا إلى تقارير بشأن تحذير محتمل نقله رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أن وصول مثل هذا التحذير، لو تأكد، كان من الممكن أن يدفع إلى إجراء تقييمات أعمق.

ويأتي الكشف عن تفاصيل الارتباط بين رسالة السنوار وقضية تسوركوف في إطار التحقيقات المستمرة في الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وما إذا كانت إشارات كانت متاحة في ذلك الوقت قد فُسرت ضمن سياق أدى إلى تقديرات خاطئة بشأن نوايا حماس.