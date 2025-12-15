بروكسل تفتح ملف الأقليات السورية: لقاءات أوروبية لبحث الانتهاكات وسبل الحماية

في تحرّك أوروبي لافت، استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل سلسلة اجتماعات ولقاءات موسّعة مع أعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلين عن منظمات دولية، خُصصت لبحث أوضاع الأقليات في سوريا، والانتهاكات التي تعرّضت لها خلال سنوات النزاع، إضافة إلى مناقشة آليات حمايتها وتعزيز حضورها في الأجندة السياسية والحقوقية الأوروبية والدولية.

I24NEWS

اللقاءاتُ، التي جمعتْ ممثلينَ عن الأقلياتِ السوريةِ إلى جانبِ مشاركينَ من دولٍ مختلفة، تناولت البعدَ التاريخيَّ لتنوّعِ المجتمعِ السوريِّ، وما رافقَ سنواتِ النزاعِ من سياساتِ تهميشٍ ممنهجةٍ وانتهاكاتٍ جسيمةٍ بحقِّ الأقليات، شملتِ الاستهدافَ، الإقصاءَ، وحرمانَها من حقوقِها الأساسية.

وخلالَ الاجتماعاتِ، شدّدَ المشاركونَ على أنَّ حمايةَ حقوقِ الأقلياتِ تُشكّلُ التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا وفقَ المواثيقِ الدولية، ولا يمكنُ فصلُها عن أيِّ مشروعٍ وطنيٍّ سوريٍّ جامع، يقومُ على ترسيخِ قيمِ التعدديةِ، واحترامِ التنوعِ، وضمانِ المساواةِ والعدالةِ الاجتماعية.

كما أكّدَ المجتمعونَ ضرورةَ تطويرِ قنواتِ تنسيقٍ مؤسسيةٍ مع الاتحادِ الأوروبيِّ، لتأمينِ دعمٍ سياسيٍّ وحقوقيٍّ مستدام، ومحاسبةِ المسؤولينَ عن الانتهاكاتِ، وتعزيزِ حضورِ ملفِّ الأقلياتِ السوريةِ في مراكزِ صنعِ القرارِ الدوليّ.

وخلُصَت الاجتماعاتُ إلى الاتفاقِ على إطلاقِ سلسلةِ فعالياتٍ أوروبيةٍ ودوليةٍ للتعريفِ بالانتهاكاتِ والدفاعِ عن حقوقِ الأقلياتِ السورية.