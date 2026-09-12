اردوغان يشعل مواقع التواصل بخوض مباراة كرة سلة مع وزراءه وحفيده

خاض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباراة كرة سلة مجددًا، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات المقربة منه، بينهم وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيق هان، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وشهدت المباراة أيضًا مشاركة وزير الخارجية السابق مولود تشاووش أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا السابق مصطفى ورانك، ونائب المنسق العام للاتحاد التركي لكرة السلة عمر أونان، إضافة إلى حفيد أردوغان أحمد عاكف.

وظهر أردوغان مرتديًا قميص الفريق ذي السترات الخضراء، وحرص خلال المباراة على تشجيع أونان، لاعب المنتخب التركي السابق، قائلًا له: "هيا عمر، سجل نقطتك".

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كما تفاعل الرئيس التركي مع تسديدة حفيده أحمد عاكف، قائلًا له: "أوووه، أحسنت يا أحمد"

ونشر ورانك مقطعًا مصورًا من المباراة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا إياه بعبارة: "نعم، لقد فاز مجددًا".

وفي الفيديو، مازح ورانك بشأن أدائه في المباراة، قائلًا إنه سجل نقطتين فقط طوال اللقاء، ولذلك طلب منه زملاؤه أن يتولى تصوير الفيديو. واختتم حديثه بكلمة "حسنًا" وبملامح بدت عليها علامات الإحباط، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.