ترامب: خامنئي مصاب بجروح خطيرة ولم يُقتل

تقديرٌ أميركي بإصابة مجتبى خامنئي بجروح بالغة مع تأكيد ترامب أن النصر على إيران بات قريبًا

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President Donald Trump speaks as he meets with lifeguard Ryder Williams in the Oval Office of the White House, Monday, Aug. 17, 2026, in Washington.
President Donald Trump speaks as he meets with lifeguard Ryder Williams in the Oval Office of the White House, Monday, Aug. 17, 2026, in Washington. AP Photo/Manuel Balce Ceneta

يعتقد الرئيس ترامب أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطيرة ولكنه لم يُقتل.

وفي مقابلة مع الصحفي الأميركي غلين بيك، وصف ترامب إصابات خامنئي قائلاً: "لقد أُصيب بجروح بالغة في الجانب الأيسر من جسده، في ذراعه وساقه، لكنني لا أعتقد أنه مات. إذا كان قد مات، فهم يمثلون جيدا، لأنهم يتحدثون عن اجتماعات عقدوها معه". كما قال ترامب في المقابلة نفسها إن النصر على إيران سيتحقق قريباً.

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