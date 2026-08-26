ترامب: خامنئي مصاب بجروح خطيرة ولم يُقتل

يعتقد الرئيس ترامب أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطيرة ولكنه لم يُقتل.

وفي مقابلة مع الصحفي الأميركي غلين بيك، وصف ترامب إصابات خامنئي قائلاً: "لقد أُصيب بجروح بالغة في الجانب الأيسر من جسده، في ذراعه وساقه، لكنني لا أعتقد أنه مات. إذا كان قد مات، فهم يمثلون جيدا، لأنهم يتحدثون عن اجتماعات عقدوها معه". كما قال ترامب في المقابلة نفسها إن النصر على إيران سيتحقق قريباً.