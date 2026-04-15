شركة طيران إماراتية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

لمحة أولى عن عودة الحياة إلى طبيعتها: هبطت طائرة تابعة لشركة طيران الاتحاد أمس (الأربعاء) في مطار بن غوريون، في إشارةٍ تُبشّر بعودة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل. فهذه ليست مجرد رحلة عادية، بل هي أول إشارة من شركة دولية كبرى تُؤكد عودة إسرائيل إلى خريطة الطيران العالمية بعد تضررها بسبب الحرب.

كما ذُكر، المسافرون الإسرائيليون فهموا بالفعل، حتى عندما تعلن شركة طيران عن عودتها - حتى تهبط الطائرة فعليًا لا يوجد شيء مؤكد. وها هو اليوم في ساعات الظهيرة، هبطت أول طائرة إماراتية في مطار بن غوريون. الاتحاد كانت من أوائل الشركات التي أعلنت عن نيتها العودة - وكانت فقط تنتظر الموافقة المناسبة.

من المتوقع أن تنضم إليها غداً أيضاً فلاي دبي، في إشارة أخرى إلى عودة الدفء في موضوع الرحلات الجوية من منطقة الخليج، وبشكل خاص بشرى لمحبي رحلات الترانزيت في طريقهم إلى وجهات بعيدة.

من المهم أن نتذكر - الاتحاد لا تزال استثناء. معظم الشركات الأجنبية تفضل الانتظار: بعضها أعلنت أنها ستعود لاحقًا، وأخريات بعد انتهاء وقف إطلاق النار، من أجل التأكد من أن الهدوء مستمر بالفعل.

المخاوف الرئيسية: إعادة فتح المواجهة مع إيران - قد تغيّر المشهد في السماء في لحظة.

وماذا عن الأسعار؟

نحن نعلم بالفعل كيف يعمل هذا - كلما عادت المزيد من الشركات، يزداد العرض، تزداد المنافسة، وسيضطر الى تغيير الأسعار :

رحلة إلى نيويورك في التواريخ 29.4-1.5 مع حقيبة:

الاتحاد مع توقف في أبو ظبي: 1,302 دولار

إلعال في رحلة مباشرة: 1,615 دولار

أركيع برحلة مباشرة: 1,648 دولارًا

رحلة إلى بانكوك في التواريخ 10.6-20.6 مع حقيبة:

الاتحاد مع توقف في أبو ظبي: 1,302 دولار

إلعال برحلة مباشرة: 1,387 دولار

بين تفاؤل حذر وواقع أمني غير مستقر – سماء إسرائيل تبدأ بالانفتاح من جديد، على أمل انه حتى الإجازة القادمة للإسرائيليين والعطلة الصيفية الكبرى التي تقترب بالفعل – سيكون الوضع في مطار بن غوريون أكثر إشراقًا.