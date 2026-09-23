العراق يعلّق الرحلات الإيرانية إلى بغداد تحت ضغط العقوبات الأميركية

واشنطن بمعاقبة المطارات والشركات التي تقدم خدمات للطيران الإيراني

أمرت السلطات العراقية بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار بغداد اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، بعد تحذيرات أميركية بفرض عقوبات على المطارات والجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية، وفق مصدرين مطلعين تحدثا إلى رويترز.

وتبحث الحكومة العراقية، بحسب المصادر، إمكانية تحويل الرحلات الإيرانية المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، فيما لم تصدر بغداد إعلانًا رسميًا بشأن القرار حتى الآن.

طهران تؤكد إلغاء الرحلات

وأكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأن الرحلات إلى بغداد قد تُحوّل إلى مطار النجف.

وأضافت أن الرحلات الإيرانية الأخرى إلى وجهات دولية، بينها إسطنبول، ستستمر وفق الجداول المقررة.

ويُعد العراق من أبرز وجهات شركات الطيران الإيرانية، خصوصًا لنقل الزوار الإيرانيين إلى المدن والمواقع الشيعية المقدسة، فيما يسافر عراقيون إلى إيران عبر الرحلات نفسها.

واشنطن توسع الضغط على الطيران الإيراني

يأتي القرار العراقي بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من أيلول/سبتمبر إدراج قطاع النقل الجوي الإيراني بالكامل ضمن نطاق العقوبات، مع تهديد الجهات التي تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بإجراءات عقابية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إن واشنطن تستهدف وقف عمليات شركات الطيران الإيرانية في الخارج، محذرًا الدول من تقديم الوقود أو خدمات المطارات أو بيع التذاكر لهذه الشركات.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قبل نحو أسبوعين عقوبات استهدفت 27 شركة طيران إيرانية، في إطار تشديد الضغوط على قطاع الطيران في إيران.

رحلات برية بديلة

وأفاد مسؤولون في وكالات سفر عراقية بأن شركات السفر تدرس تنظيم رحلات برية لتعويض الرحلات الجوية الملغاة، فيما بدأت بعض الوكالات بالفعل إلغاء حجوزات أو تحويلها إلى النقل البري.

وقال وكيل سفر في بغداد إن وكالته أوقفت استقبال حجوزات جديدة على الرحلات الإيرانية، رغم عدم تلقيها إخطارًا رسميًا بالحظر.

وتواجه شركات الطيران الإيرانية قيودًا إضافية منذ اندلاع الحرب الإقليمية أواخر شباط/فبراير، فيما أوقفت شركات عراقية رحلاتها إلى إيران خلال الفترة نفسها.

النجف كبديل لبغداد

وبحسب المصادر العراقية والإيرانية، يبدو أن مطار النجف مرشح ليكون البديل الرئيسي للرحلات التي كانت تصل إلى بغداد، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من حركة الزوار الإيرانيين إلى العراق يمر أصلًا عبر المطار.

ويضع القرار بغداد أمام معادلة حساسة بين استمرار حركة الطيران مع إيران وتجنب العقوبات الأميركية التي قد تطال المطارات والشركات والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية.