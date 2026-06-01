مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بمسيّرة مفخخة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، مقتل الرقيب آدم تسرفاتي (20 عاماً) من مدينة روش هاعين وسط إسرائيل، وهو مقاتل في وحدة "ماغلان" الخاصة، إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان.

ووفق بيان الجيش، وقع الهجوم قرابة الساعة 01:30 فجراً في منطقة بلدة يحمر الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، حيث أصابت المسيّرة قوة تابعة لفريق القتال التابع للواء غولاني، ما أسفر عن مقتل تسرفاتي وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار الجيش إلى أن الطواقم الطبية العسكرية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم بواسطة مروحية إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

وتأتي الحادثة بعد أقل من يومين على إعلان مقتل الرقيب أول ميخائيل تيوكين (21 عاماً)، وهو مقاتل في وحدة الاستطلاع التابعة للواء غفعاتي، جراء هجوم مماثل بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف قوة إسرائيلية في جنوب لبنان.

كما سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن الأسبوع الماضي مقتل المجندة روتيم يناي (20 عاماً) في هجوم بطائرات مسيّرة استهدف موقعاً عسكرياً قرب الحدود الشمالية.

وفي أعقاب الهجوم الأخير، أعربت أوساط عسكرية إسرائيلية عن قلقها من التطور المتزايد في قدرات الطائرات المسيّرة التي يستخدمها حزب الله، لا سيما تلك المزودة بكاميرات وأنظمة تمكنها من العمل ورصد الأهداف خلال ساعات الليل، ما يزيد من التحديات الأمنية التي تواجه القوات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً مستمراً، في ظل استمرار العمليات العسكرية المتبادلة والهجمات بالطائرات المسيّرة، رغم الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة المواجهة.