شارك الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، الخميس، في قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة مسؤولين من دول بينها قطر وإيران وتركيا وروسيا والصين.

وقبيل خطاب هرتسوغ،، غادر ممثلو تركيا والكويت وإيران وباكستان والسلطة الفلسطينية قاعة الجلسة العامة، بحسب تقارير إعلامية، فيما بقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القاعة.

وشهدت القمة ترتيبًا لافتًا للجلوس، إذ جلس هرتسوغ ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية على الجانب نفسه من الطاولة، تفصل بينهما أربعة مقاعد، شغلها رئيس وزراء كمبوديا ونائب رئيس فيتنام ووزيرا خارجية تركيا والبحرين. أما أمير قطر، فجلس في الجهة الأخرى من الرئيس الأذربيجاني المضيف إلهام علييف، بينما جلس وزيرا خارجية الصين وروسيا جنبًا إلى جنب.

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رحلة هرتسوغ عبر الأجواء التركية

وبحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي"، وصل هرتسوغ إلى باكو على متن رحلة تجارية تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية، في ظل القيود التركية على عبور الطائرات الحكومية الإسرائيلية المجال الجوي التركي.

ووفق بيانات موقع "فلايت رادار 24" التي أوردها التقرير، أقلعت الرحلة رقم "جيه 222" من تل أبيب الساعة 11:35، وعبرت المجال الجوي التركي قبل هبوطها في باكو. وأشار التقرير إلى أن صور استقبال هرتسوغ أظهرت طائرة من طراز بوينغ 787-8 تابعة للشركة، وهو الطراز المتوافق مع بيانات الرحلة.

ونقل الموقع عن مصدر تركي مطلع قوله إن أذربيجان لم تبلغ أنقرة بأن الرئيس الإسرائيلي كان على متن الرحلة. ووفق التقرير، فإن القيود التركية تستهدف الطائرات الحكومية الإسرائيلية، بينما لا تزال الرحلات المدنية من إسرائيل وإليها قادرة على عبور الأجواء التركية.