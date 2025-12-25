مسؤول سوري لقناة i24NEWS: نريد تحقيق توازن بين الوجود التركي والروسي

أفادت مصادر سورية لشبكة i24NEWS اليوم (الخميس) أن دمشق تريد تحقيق التوازن بين الوجود التركي والروسي على أراضيها، بهدف تعزيز اتفاقية أمنية مع إسرائيل.

مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية، باروخ يديد، يُفيد بأن سوريا ترى في انتشار القوات الروسية في جنوب البلاد وبالقرب من هضبة الجولان وسيلة لتعزيز المفاوضات مع إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، تجري إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن بقاء الوجود الروسي في سوريا. ووفقًا للمصادر السورية، عندما تحدث نتنياهو مع بوتين في يوليو\تموز، أرسل الشرع وزير خارجيته إلى موسكو ومنذ ذلك الحين يمكن ملاحظة عودة بعض القوات الروسية إلى قاعدة حميميم الجوية. وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن موسكو تتوسط بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية.

مصدر إسرائيلي يقول: في المنافسة على المصلحة الإسرائيلية – روسيا تنتصر وبشكل كبير. في إسرائيل توجهوا في فبراير\شباط إلى الولايات المتحدة للنظر في نشر القوات الروسية كعامل موازن للوجود التركي ولمنع توسع نفوذ أردوغان في المنطقة.