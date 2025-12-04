الضغط الذي مارسته إيران على تايلاند مقابل المساعدة في إطلاق سراح مختطفيها في غزة

في الأسابيع المتوترة والفوضوية التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبينما كانت إسرائيل لا تزال تحصي قتلاها وتبحث عن مواطنيها المفقودين، اندلعت دراما على بُعد آلاف الأميال - في بانكوك. صُدمت الحكومة التايلاندية بحجم الهجوم - حيث قُتل 39 مواطنًا تايلانديًا على يد حماس - فبادرت بجهود دبلوماسية عاجلة لتأمين إطلاق سراح العمال التايلانديين الواحد والثلاثين المختطفين. ونشر مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين جميع التفاصيل لأول مرة هذا المساء (الخميس)

كانت أزمة إنسانية، وليست سياسية - لم تكن تايلاند في صراع مباشر مع حماس.

ووفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، تلقت بانكوك خلال الأسابيع القليلة الأولى رسالة غير متوقعة: عرضت إيران المساعدة. وألمحت طهران، التي تتمتع بنفوذ على حماس، إلى أنها قد تتمكن من المساعدة في تحرير الرهائن التايلانديين.

لكن العرض لم يكن بدون شروط. قدمت إيران طلبًا - طلبًا لم يتناول مباشرةً مسألة المختطفين، بل وضع إسرائيل الهشّ في الأيام التي تلت الهجوم. طلبت طهران من تايلاند إعلان إسرائيل "دولة غير آمنة" علنًا، وأمر عشرات الآلاف من عمالها الزراعيين بمغادرة إسرائيل فورًا. كانت الرسالة الإيرانية واضحة: ساعدونا في الضغط اقتصاديًا على إسرائيل، وسنساعدكم على إعادة شعبكم إلى ديارهم.