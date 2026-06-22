انفجار مروع في قطر.. 13 قتيلاً وعشرات المصابين في رأس لفان

أعلن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن انفجاراً وقع في منشأة برأس لفان أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 66 آخرين، مؤكداً أن الحادث نجم عن حادث عرضي وليس نتيجة عمل تخريبي.

وأوضح الكعبي أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار، مشيراً إلى أن الحادث لم يؤثر على منشآت الطاقة في المنطقة أو على عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في البلاد.

وأضاف أن ميناء رأس لفان ومرافقه التشغيلية تواصل عملها بشكل طبيعي، بما في ذلك صادرات الغاز، دون تسجيل أي اضطرابات في الإمدادات.

وتُعد منطقة رأس لفان من أهم المراكز الصناعية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتحتضن عدداً من أكبر منشآت الطاقة في العالم.