انفجار مروع في قطر.. 13 قتيلاً وعشرات المصابين في رأس لفان

وزير الطاقة القطري يؤكد أن الحادث وقع نتيجة انفجار عرضي في منشأة برأس لفان، مع استمرار عمل مرافق الغاز الطبيعي وصادرات الطاقة بشكل طبيعي رغم الخسائر البشرية.

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راس لافان
راس لافانAP Photos/Maneesh Bakshi, File

أعلن وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن انفجاراً وقع في منشأة برأس لفان أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 66 آخرين، مؤكداً أن الحادث نجم عن حادث عرضي وليس نتيجة عمل تخريبي.

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وأوضح الكعبي أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الأسباب الدقيقة للانفجار، مشيراً إلى أن الحادث لم يؤثر على منشآت الطاقة في المنطقة أو على عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في البلاد.

وأضاف أن ميناء رأس لفان ومرافقه التشغيلية تواصل عملها بشكل طبيعي، بما في ذلك صادرات الغاز، دون تسجيل أي اضطرابات في الإمدادات.

وتُعد منطقة رأس لفان من أهم المراكز الصناعية المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي المسال في قطر، وتحتضن عدداً من أكبر منشآت الطاقة في العالم.

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