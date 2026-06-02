أصدرت المرجعية الروحية العليا للطائفة العلوية، العلامة الشيخ غزال غزال، بياناً تناول فيه الأوضاع التي تمر بها الطائفة في سوريا والمهجر، محذراً مما وصفه بـ"مرحلة مصيرية" تواجه فيها العقيدة والهوية والوجود تحديات متعددة.

وجاء في البيان أن الطائفة تمر، بحسب تعبيره، بما وصفه بـ"تحديات خطيرة متعددة الأوجه"، مشيراً إلى وجود محاولات لبث الشائعات وإثارة الانقسام الداخلي، بهدف إضعاف وحدة الصف والتماسك الاجتماعي.

ودعا البيان أبناء الطائفة إلى الحفاظ على التضامن الداخلي وعدم الانجرار خلف ما وصفه بمحاولات "زرع الفتنة" أو تحويل الاختلاف إلى صراع، مؤكداً أن الصمت أمام الظلم أو التقاعس عن دعم المجتمع لا يعد حياداً بل سلوكاً يفاقم الأزمات.

كما شدد على أهمية التمسك بالوحدة والتماسك في مواجهة التحديات، محذراً من محاولات "الضغط الداخلي" التي قد تستهدف تفكيك النسيج الاجتماعي من داخل المجتمع، بحسب ما ورد في البيان.

ويأتي هذا البيان في ظل تطورات متسارعة تشهدها بعض المناطق السورية، وما يرتبط بها من توترات اجتماعية وأمنية متفرقة، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز الاستقرار وتجنب التصعيد الداخلي.