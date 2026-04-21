منذ يوم الذكرى الماضي: 170 قتيلاً في الجيش الإسرائيلي و79 ضحية في عمليات عدائية

في يوم الذكرى لقتلى الحروب والعمليات العدائية، نشرت المؤسسات الرسمية في إسرائيل معطيات جديدة حول أعداد القتلى والجرحى منذ عام 1860 وحتى اليوم ،وبحسب البيانات، بلغ عدد قتلى الحروب الإسرائيلية نحو 25,644 قتيلاً، من بينهم 170 قتيلاً خلال العام الماضي، إضافة إلى 54 من قدامى مصابي الجيش الإسرائيلي توفوا نتيجة مضاعفات إصاباتهم.

وفي ما يتعلق بضحايا العمليات العدائية، تشير معطيات مؤسسة التأمين الوطني إلى مقتل 5,313 شخصًا منذ عام 1851، من بينهم 4,587 قتيلاً منذ قيام إسرائيل، إضافة إلى 79 قتيلاً منذ يوم الذكرى الأخير.

كما أوضحت البيانات أن الحرب الأخيرة في غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر، أسفرت عن مقتل 1,017 مدنيًا، في حين قُتل خلال العام الماضي 79 مدنيًا إضافيًا في عمليات مرتبطة بتصعيدات عسكرية وأمنية مختلفة.

ووفق المعطيات، فقد طالت العمليات العدائية أيضًا الأجانب المقيمين في إسرائيل، حيث قُتل 223 عاملًا وأجنبيًا وسائحًا منذ تأسيس إسرائيل، من بينهم 12 خلال العام الأخير.

وعلى صعيد العائلات المتضررة، بلغ عدد أسر قتلى الجيش الإسرائيلي 59,583 عائلة، فيما بلغ عدد أسر ضحايا العمليات العدائية 14,815 عائلة. كما أشارت البيانات إلى انضمام 7,165 شخصًا جديدًا إلى دائرة الفقدان منذ أحداث 7 أكتوبر.

وفي ملف الإصابات، يتابع التأمين الوطني علاج ودعم أكثر من 99 ألف مصاب بعمليات عدائية، بينهم نحو 49 ألفًا مصنفون كأشخاص ذوي إعاقة. كما يقدر عدد الأطفال واليافعين المتضررين بنحو 23 ألفًا.

كما أسفرت العمليات العدائية عن 4,932 يتيمًا بينهم 473 قاصرًا، إضافة إلى 1,088 أرملًا وأرملة