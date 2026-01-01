تعليق حركة الطيران في مطار عدن وسط تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات

أُوقفت حركة الطيران، اليوم الخميس، في مطار عدن الدولي جنوب اليمن، في ظل استمرار التوتر بين السعودية والإمارات، في تطور جديد يعكس تعمّق الخلاف بين القوتين الخليجيتين وانعكاسه على المشهد اليمني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سعودي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة من الرياض، فرضت قيودًا جديدة على الرحلات الجوية من وإلى الإمارات، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد داخل اليمن. غير أن هذه الخطوة قوبلت بتصعيد مضاد، إذ أصدر وزير النقل اليمني، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارًا بإيقاف حركة الطيران بالكامل بدل الالتزام بالقيود الجديدة.

وألقى المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات والذي سيطر على معظم مناطق جنوب اليمن الشهر الماضي، باللوم على ما وصفه بـ«أنظمة مفاجئة» سعت السعودية إلى فرضها، معتبرًا أنها السبب المباشر في إغلاق المطار.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الإماراتية بشأن إغلاق مطار عدن.

ويأتي هذا التطور في إطار أزمة متفاقمة داخل اليمن، كشفت عن تصدع عميق في العلاقة بين الرياض وأبوظبي. وكانت السعودية قد اتهمت، في وقت سابق هذا الأسبوع، الإمارات بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي للتقدم نحو حدود المملكة، واعتبرت أمنها القومي «خطًا أحمر»، ما دفع أبوظبي إلى الإعلان عن سحب ما تبقى من قواتها من اليمن.

وسبق ذلك تنفيذ غارة جوية لقوات التحالف الذي تقوده السعودية على ميناء المكلا جنوبي البلاد، قال التحالف إنها استهدفت رصيفًا يُستخدم لتقديم دعم عسكري خارجي لقوات انفصالية.