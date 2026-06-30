دراما في سماء البحر المتوسط: أُقلعت اليوم (الثلاثاء) طائرات مقاتلة باتجاه رحلة قادمة من بولندا إلى مطار بن غوريون، وذلك بعد تفعيل رمز طوارئ أمني.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق طائرتين حربيتين "باتجاه طائرة مدنية في أجواء البحر المتوسط، عقب بلاغ تم تلقيه عن انقطاع الاتصال مع الطائرة"، وأشار إلى أن "الحادث انتهى وتم تجديد الاتصال مع الطائرة، ولا توجد مخاوف من حدث أمني".