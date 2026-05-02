فيديو"أنغري بيردز" يثير انتقادات ويغضب حزب الله ويحذف بأمر قضائي

تصاعدت حدة التوتر الداخلي في لبنان خلال الأيام الأخيرة، على خلفية جدل أثاره مقطع فيديو ساخر بثّته قناة LBCI، قبل أن يتم حذفه بقرار قضائي.

وكان الفيديو قد قدّم تصويرًا ساخرًا لشخصيات سياسية، من بينها الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، بأسلوب مستوحى من لعبة “أنغري بيردز”، ما أثار موجة انتقادات حادة وردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وأعلنت القناة أنها أزالت المحتوى “بناءً على توجيهات النيابة العامة” وبعد مراجعة الجهات المختصة، في وقت اعتبر فيه حزب الله أن الفيديو “تجاوز حدود الخلاف السياسي” واتهم القناة بالتحريض وإثارة الانقسامات الداخلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية داخل لبنان، حيث تتواصل الخلافات بين الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، والرئاسة بقيادة جوزيف عون، من جهة، وحزب الله وحلفائه من جهة أخرى، لا سيما حول قضايا تتعلق بسلاح الحزب ودوره العسكري.

كما تتزامن الأزمة مع تصعيد أمني على الحدود الجنوبية، في ظل ضربات ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد مواقع في جنوب لبنان، ما يزيد من حساسية المشهد الداخلي ويعمّق الانقسامات السياسية والإعلامية في البلاد.